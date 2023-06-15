الليلة.. "الباز" يحاور على جمعة فى "الشاهد" على eXtra news

يحل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، ضيفًا الليلة على برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وذلك في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويقدم "جمعة"، توثيقًا لشهادته عن ثورة 30 يونيو وقرارات وأحداث عصر جماعة الإخوان الإرهابية، والذي قال عنهم: "الإخوان أعداء للشعب و30 يونيو كان عليها إجماع لا يقدر عليه إلا الله"، ويسرد مخاوفه التي تنبأ بها بمجرد وصول الإخوان للحكم.

عن البرنامج

يعد برنامج "الشاهد" للإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً ويرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.