أبوالعينين لوفد رجال أعمال فرنسى: مصر لديها الاستقرار والربحية والبنية الأساسية والطاقة لدعم القطاع الخاص

أبوالعينين خلال لقائه وفد رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين:

• الرئيس السيسي يبنى حضارة مصر الحديثة وكل المؤشرات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح

• التشريعات والسياسات الجديدة تعزز المنافسة وتزيل العوائق البيروقراطية وتحمي حقوق الملكية الفكرية

• أدعو لإنشاء مدينة صناعية فرنسية في" قناة السويس"

• هناك إرادة سياسية وتصميم قوى من الرئيس السيسي لدعم القطاع الخاص وإزالة أي معوقات تواجهه

• نتفاءل بالمستقبل ولدينا ثقة كبيرة فى قدرة مصر على اجتياز هذه المرحلة الصعبة



استضافت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي، وذلك في لقاء موسع وحلقة نقاشية مع رؤساء كبري الشركات والمستثمرين الفرنسيين، بمشاركة مارك باريتي سفير فرنسا في مصر.

وخلال اللقاء أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة- بالرئيس السيسي والتجربة المصرية، وما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من نهضة وتنمية شملت جميع القطاعات وكذلك بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بفرنسا.

كما أكد السفير الفرنسي اعتزازه باستضافة النائب محمد أبوالعينين – وكيل مجلس النواب المصري، مشيرا إلي أنه أحد رجال الصناعة والاقتصاد البارزين ليس في مصر فقط ولكن على مستوي العالم، حيث يمتلك واحدة من أنجح المجموعات الاقتصادية، كما يمتلك فكرا ورؤية اقتصادية فريدة وسباقة، واصفًا أبوالعينين بأنه أحد الاقتصاديين والسياسيين المؤثرين بالمنطقة، حيث يترأس مجلس الأعمال المصري – الأوروبي، وكان يشغل منصب رئيس برلمان البحر المتوسط منذ 2010، معبرا عن سعادته بإدارة أبوالعينين للجلسة النقاشية مع رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، والرد علي استفساراتهم حول مناخ ومزايا الاستثمار في مصر.

مصر تبني جمهورية جديدة

وخلال كلمته رحب أبوالعينين برؤساء الشركات والمستثمرين الفرنسيين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات ضخمة على المستويين الداخلي والخارجي، وأن مصر قدمت خلال السنوات الـ9 الماضية نموذجا يحتذي به في استعادة الاستقرار والمضي قدما في طريق التنمية في ظل عالم تضربه الأزمات المتتالية.

وأضاف وكيل مجلس النواب– أن الرئيس السيسي يبني الجمهورية الجديدة التي تقوم على الاستقرار والازدهار والديمقراطية، مؤكدا أن الجميع في مصر يشاركون الرئيس الحلم بالجمهورية الجديدة، والعمل من أجل بنائها في وقت قياسي، قائلا « نتفاءل بالمستقبل ولدينا ثقة كبيرة بقدرة مصر على اجتياز هذه الفترة الصعبة».

انطلاقة اقتصادية

وحول تساؤلات المستثمرين الفرنسيين عن الاقتصاد المصري، تحدث أبوالعينين عن مشروع الرئيس السيسي الطموح لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة بالاستناد إلي رؤية مصر 2030، وأشار إلي أن هذا المشروع يضاعف مساحة المعمور من 7 % حاليًا، والذي عشنا عليه لآلاف السنين إلي 14 % لنبني بلدا جديدا، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعادل مساحتها 3 أضعاف مساحة باريس، إلي جانب بناء 40 مدينة ذكية جديدة، واستصلاح وزراعة 2.5 مليون فدان جديد، وأن مصر أصبحت مركزا إقليميا للغاز ومركزا للطاقة المتجددة في حوض المتوسط، ونجاح مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز إلي دولة مصدرة، ومن دولة لديها عجز كبير في الكهرباء إلي دولة مصدرة للكهرباء لدول الجوار، ولدينا قدرة على تصدير المزيد.



الرئيس السيسي الداعم الأول للقطاع الخاص

وتحدث أبوالعينين خلال لقائه مع وفد رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، عن جهود الرئيس السيسي الكبيرة لتشجيع القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الأخيرة حزمة من السياسات والتشريعات التي تزيل العوائق البيروقراطية، وتعزز المنافسة، وتحمي حقوق الملكية الفكرية، وتحفز القطاعات ذات الأولوية.

وحول تساؤلات المستثمرين عن مزايا الاستثمار في مصر، أوضح أبوالعينين، أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسي أصبح باستطاعة كل مستثمر يريد أن يقيم مشروع في مصر أن يحصل على الرخصة الذهبية، والتي تتضمن كافة الموافقات في خطوة واحدة، مع حقه في التمتع بالمزايا والإعفاءات الأخرى للمشروعات التي تقام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصعيد وفي القطاعات الصناعية، والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة، مضيفا أن مصر تسمح بملكية بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي وتعطي المستثمر الأجنبي نفس معاملة المستثمر الوطني.

هذا وقت الاستثمار في مصر

ودعا أبوالعينين رؤساء كبري الشركات والمستثمرين الفرنسيين خلال اللقاء لمضاعفة استثماراتهم في مصر، والاستفادة من أن مصر أكبر سوق محلي، كما أن مصر ملتزمة باتفاقيات التجارة الحرة مع ما يقرب من نصف دول العالم، والتي تضم نحو 2 مليار مستهلك، مؤكدا: «أن هذا وقت الاستثمار في مصر».

وأضاف وكيل مجلس النواب – أن مصر تتمتع بالأمن والاستقرار والربحية العالية والفرص الكثيرة ولديها البنية الأساسية والطاقة، والشباب الأعلى تأهيلاً والأرخص في التكلفة بالمنطقة، والأهم أن لديها الإرادة السياسية والتصميم لدعم القطاع الخاص وإزالة أي معوقات تواجهه، فالرئيس السيسي الداعم الأول للقطاع الخاص في مصر.



مدينة صناعية فرنسية بقناة السويس

مطالبا الشركات الفرنسية بأن تتخذ من مصر بوابة لها للإنتاج والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا . لاسيما مع دخول اتفاقية التجارة الحرة - القارية بين الدول الإفريقية، وأن تعمل الشركات الفرنسية على توطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها في مصر، واقترح على الحكومة الفرنسية إنشاء مدينة صناعية للشركات الفرنسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على غرار المنطقتين الروسية والصينية .



ملتقي اقتصادي مصري – فرنسي

مؤكدا أهمية زيادة الاستثمارات الفرنسية في الطاقة المتجددة، وفى إنتاج الهيدروجين الأخضر وفي مجال الطاقة التقليدية، فلدى مصر احتياطيات ضخمة غير مكتشفة من الغاز الطبيعي.

وأكد أبوالعينين أهمية عقد ملتقي اقتصادي مصري – فرنسي سنوي للمستثمرين؛ لزيادة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين بلدينا.

وقد عبرت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة عبر منشور لها على « فيس بوك» عن فخرها باستضافة النائب محمد أبوالعينين وإدارته للجلسة النقاشية مع المستثمرين الفرنسيين، مشيدة برؤيته الاقتصادية والسياسية، وأكدت الغرفة التزامها بتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم النمو الاقتصادي في مصر.



وقد حضر اللقاء مجموعة من المسئولين الفرنسيين وعدد من رؤساء كبري الشركات والمستثمرين الفرنسيين، من بينهم مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، والسفير محمد النقلي المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري – الأوروبي، وكليمانس فيدال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، والوزير المفوض نيكولاس زايميس رئيس القسم الاقتصادي ببعثة الاتحاد الأوروبي، ومايكل الدينبيرج رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، والسفير كريم ويصا مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وهينري دورفسمان مدير شركة جيو دريل للتعدين، وأحمد حشمت مدير شركة ألفا للاستشارات، والإعلامية إلهام أبوالفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير جريدة الأخبار، وعزة عادل نائب مدير غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومايلي تريزا ممثلة مجموعة «انتيسا سان باولو» بمصر، وبيير ديلبريل مدير شركة «سافران» الفرنسية المصنعة لمحركات مقاتلات الرافال، وشادي مصطفي مدير تطوير الأعمال بشركة "CFC Fertilizers & Chemicals"، وثيري ساسونيتي مدير شركة "CFC Fertilizers & Chemicals"، وأحمد الحراني مدير عام شركة «أتوس» للحلول الرقمية، وهاني نعمة الله رئيس مجموعة الصداقة المصرية – الفرنسية، ومي سليم مدير تطوير الأعمال بغرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة، ودره فيعاني رئيس مؤسسة اقتصاد المعرفة، وعمر منيب الخبير الاقتصادي.