المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل جارته في البدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس بمعاقبة المتهم “ر.ش.د”، 32 عامًا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل المجني عليها “ع.ف.ف”، ربة منزل بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة البدرشين.

تعود أحداث الواقعة إلى 8 مارس لسنة 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم “ر.ش.د”،32 عامًا عامل، مقيم بقرية أبو رجوان التابعة لدائرة مركز شرطة البدرشين تهمة قتل جارته “ع.ف.ف”، طعنًا بسلاح أبيض مطواه وسرقة مصوغاتها الذهبية، ومبلغ مالي.

كشفت التحقيقات أن المتهم كان يمر بضائقة مالية صعبة فقامت المجني عليها بإقراضه مبلغًا من المال وأخذت عليه إيصالات مالية وعندما أخبرته برفع الإيصال ويتم حبسه فعقد العزم على التخلص منها وذهب إلى منزلها منفردا بها وسداد لها طعنتين لتسقط غارقة في دمائها بسلاح أبيض مطواه وسرق مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وفر هاربًا قبل أن يعرف أحد.

ولكن كاميرات المراقبة بالعقار التي كشفت جريمته وتمكنت رجال مباحث شرطة البدرشين من ضبط المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لأنه كان يمر بضائقة مالية صعبة بسبب إدمانه للمخدرات وتم إحالته إلى محكمه الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.