مصطفى بكري: الرئيس السيسي يعلم تحديات الدولة والظروف الصعبة للمواطنين

علق الإعلامي مصطفى بكري، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر وأعمال تطوير ميناء الإسكندرية.

وقال خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" ، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن هناك مشكلات كبيرة جداً تحيط الدولة المصرية، ولكن هناك خطة استراتيجية للتقدم للأمام.

وأضاف أنه لابد من قراءة الخريطة كاملة بعد حدث معين تسبب في أزمات، مشيراً إلى أن 2 تريليون جنيه حجم الإنفاق على مشروعات الطرق والنقل.

وأشار إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت علي الاقتصاد القومي، بعد أن انتعش في فترة وزاد خلالها معدل النمو.

وأكد أن الرئيس السيسي يعلم التحديات التي تواجه الدولة، والظروف الصعبة التي تواجه المواطنين، موضحاً أن الشعب المصري عظيم، وهو من أعطى دروسا للآخرين، وقادر على مواجهة التحديات.