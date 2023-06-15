مصطفى بكرى: ما يحدث فى مصر هو إعادة بناء للدولة

علق الإعلامي مصطفى بكري، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة تحيا مصر وأعمال تطوير ميناء الإسكندرية.

وقال خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن محطة تحيا مصر من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة النقل على مستوى الجمهورية من خلال خطة شاملة للإنتاج اللوجستي.

وأضاف أن محطة تحيا مصر من أهم مشروعات النقل البحري، مشيرًا إلى أن المحطة تعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن ما يحدث في مصر هو إعادة بناء للدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد أنه لن يتم تحرير سعر الصرف إذا تعلق الأمر بالمواطن.