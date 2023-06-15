الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث مع مسئولى أورنچ خطط التوسع فى مصر

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع جيرومى هينكيو الرئيس التنفيذى لشركة أورنچ فى إفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة أورنچ مصر؛ حيث تم استعراض خطط أورنچ للتوسع فى مصر فى مجال بناء القدرات والتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج لبناء القدرات فى مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات افتتاح أعمال الدورة السابعة لمؤتمر "فيفا تكنولوجي" VivaTech العالمى فى العاصمة الفرنسية باريس، نيابًة عن رئيس الجمهورية، حيث يعد المؤتمر إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية السنوية المهمة، ويجمع الشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة فى المجال الرقمي.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مجموعة من الشركات التى تستثمر بها شركة أورنچ؛ اطلع خلالها على عدد من التطبيقات التى تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتقديم خدمات الاتصالات فى قطاع الصحة.

ناقش مع مسئولي سيجولا خطط إنشاء مركز لها بمصر فى مجال البرمجيات المدمجة

واختتم الدكتور عمرو طلعت لقاءاته في العصمة الفرنسية بلقاء مع ستيفين لى كوريه الرئيس التنفيذى لشركة سيجولا Segula العالمية؛ حيث تناول اللقاء خطط الشركة لإنشاء مركز لها بمصر فى مجال البرمجيات المدمجة.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية.

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