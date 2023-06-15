على ملاعب الأندية.. دوري كرة القدم للصم تنطلق غدًا

تنطلق غدا الجمعة بطولة دورى كرة القدم للصم، التي تقام على ملاعب الأندية، على مستوى الدورى الممتاز، حيث يشارك في البطولة 16 فريقا، مقسمين إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.

تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور، وطلائع المستقبل بالإسماعيلية، ومركز شباب فاقوس، نادى الإرادة والتحدى بكفر الشيخ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية، دكرنس الرياضى، الوليدية، مركز ناصر الزقازيق.

وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم، محافظة الفيوم، الصيد بالمحلة، بهتيم، وعلى مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية، مركز شباب السنبلاوين، مغاغة الرياضى، النيل لنقل البضائع.

ووفقا لنظام البطولة يتم عمل دوري للأول والثاني من كل مجموعة، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات.

أندية الصم تتسلم شيكات الدعم قبل انطلاق الدورى

وتسلمت أندية كرة القدم للصم، الشيكات الخاصة بالدعم المقدم من وزارة الرياضة، قبل أيام من انطلاق بطولة الدورى للدرجة الأولى والممتاز.

وكانت الوزارة قدمت دعما بقيمة مليون و300 ألف جنيها، لأندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم للصم، وجاء عدد الأندية المستفيدة 37 ناديا، بواقع 50 ألف جنيه لأندية الممتاز و30 ألف جنيه لأندية الدرجة الأولي، وسمحت اللجنة لمراكز الشباب وأندية الشركات بالمشاركة فى دوري كرة القدم، ووصل إجمالي عدد الفرق المشاركة 58 هيئة مشاركة فعليا فى الدوري وكأس مصر.

وتنطلق بطولة الدورى يوم 16 يونيو، حيث تقام المباريات على ملاعب الأندية المشاركة فى البطولة، على مستوى الدورى الممتاز، ويشارك فى البطولة 16 فريقا، مقسمة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق.