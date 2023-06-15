الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": بعد وصول مرسى للحكم اكتشفنا أنه "مزيف"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وعبدالمنعم سعيد في برنامج الشاهد

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه بعد تولي محمد مرسي الحكم، انكشف مدى زيف جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن الشعب المصري كان متوقعًا بأن الإخوان تنظيم مدربين ومنظمين وبأن كل شيء سيفعلونه، لكن اتضح أن الإخوان لا يمتلكون أي فكر نهائيًا. 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: أن الإخوان لم يكن يمتلكون فكرة عن الحكم، لافتًا إلى أن الفجوة التي كانت بين الإخوان وبين السلفيين، وحتى بينهم وبين الإرهابيين كانت تضيق يومًا بعد يوم.

وأوضح أن نوايا الإخوان بدأت في الظهور بعد نجاح تمرد، عندما ظل الاخوان 54 يوما في الميادين حتى يشلوا الحركة في العاصمة، وهنا بدأ  الإخوان يفقدون أي علاقة بالعقل، وحاولوا الدخول إلى ميدان التحرير لكنهم فشلوا في هذه اللحظة، ومن ثم بدأوا يبحثون عن بدائل، حيث أنه من الواضح  داخلهم حدوث عملية تضارب وارتباك شديد عما يجب أن يفعلوه.                     

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

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