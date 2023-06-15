منها "القومى للحضارة المصرية".. متاحف ظهرت للنور بعد ثورة 30 يونيو

للمتاحف دورًا كبيرًا في تشكيل الوعي المصري، وفي توثيق وحفظ التراث العريق الذي تذخر به البلاد، كما أنها مصادر هامة لتحقيق التنمية والازدهار في البلاد، خاصة في مجالي السياحة والآثار.

وبالتزامن مع شهر يونيو، حيث نتذكر ثورة 30 يونيو، وما أشعلته في نفوس المصريين، من السير إلى الأمام في ركب التقدم، نستعرض في السطور التالية، أبرز المتاحف التي تم افتتاحها بعد "30 يونيو"، أو إعادة افتتاحها من جديد بعدما تعرضت لعمليات إرهابية أو أغلقت أبوابها في وجه الزائرين، بسبب الإهمال، وغيره.

المتحف القومي للحضارة المصرية

ذيع صيت هذا المتحف بشكل كبير في مصر، وخارجها، حيث نظمت وزارة السياحة والآثار برئاسة الدكتور خالد العناني، حفل كبير بمناسبة افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، احتفاءً بنقل 22 مومياء ملكية من مكان عرضها بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بحضور الرئيس السيسي، في مشهد غير مسبوق أبهر الملايين من المصريين، وحقق ترويجًا سياحيًا ضخمًا للبلاد.

متحف شرم الشيخ

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف شرم الشيخ الجديد، عام 2020، ويعد أول متحف للآثار المصريّة بمدينة شرم الشيخ، وعلامة جديدة للجذب السياحي في هذه المنطقة، يحتوي المتحف على ممر متحفي ضخم "الممر الملكي" ويعرض التماثيل الملكية الموجودة في الحضارة المصرية القديمة كتمثال الملكة حتشبسوت ووالدها الملك تحتمس الأول والملك رمسيس الثاني والمعبودة حتحور ربه الخير والجمال والموسيقى.

متحف المركبات الملكية

بعد سنوات طويلة من إغلاقه، افتتح الرئيس السيسي، هذا المتحف، بعد الانتهاء من ترميمه، ويوثق تاريخ المركبات الملكية بمصر خلال العصر الحديث، والتي استخدمت في أغراض التنقل والاحتفالات الهامة والرسمية.

متحف كفر الشيخ

وبدأت الأعمال الإنشائية للمُتْحَف في عام 2002، ولكنها توقفت في عام 2011، ثم استُكمِلَت بعد ذلك في عام 2018، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة كفر الشيخ في عام 2017، حيث بلغ إجمالي تكلفة المشروع 62 مليون جنيهًا مصريّا، وتم افتتاحه عام 2022، ويضم المتحف آثار توثق تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ كما يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.

متحف الفن الإسلامي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عام 2017، على افتتاح متحف الفن الإسلامى، بعد عمليات ترميم وتطوير استغرقت عامين، عقب تفجير ألحق ضررًا كبيرًا به، ليعود وينير المتحف من جديد وبشكل حضاري لا مثيل له.

متحف جمال عبد الناصر

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح متحف الزعيم جمال عبد الناصر فى منشية البكرى، في عام 2016، وهو البيت الذي كان منزله سابقا، وتم تحويله إلى متحف، ويتم عرض فيه كافة مقتنيات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

متحف الآثار بمطروح

وفي المحافظات حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تقديم الآثار لزائري "مطروح" من خلال أول متحف للآثار بالمنطقة، ويضم المتحف عددًا كبيرًا من الآثار التي تعود إلى تاريخ المنطقة، بالإضافة إلى الآثار الفرعونية والرومانية والإسلامية والقبطية.

متحف تل بسطا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بإنشاء متحف "تل بسطا" بالشرقية، وقد افتتحه الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، عام 2018، للترويج لآثار هذه المنطقة، التي تقع ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة، وللترويج سياحيًا لهذه المنطقة الأثرية.

قصر محمد علي

أعادت وزارة الآثار افتتاح قصر الأمير محمد على، في عام 2015، أمام الزوار من المواطنين والسائحين العرب والأجانب، ذلك بعد انتهائها من عمليات الترميم الخاص به، حيث استغرقت 10 سنوات من الترميم، حتى تم افتتاحه بعد ثورة 30 يونيو.

ركن فاروق

وجه الرئيس السيسي، بافتتاح متحف ركن فاروق بحلوان، عام 2016، بعدما كان مغلقًا على مدار 5 سنوات من الإهمال والفساد والتخريب، إلى أن أعاد افتتاحه وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني.

متحف ملوي

أعاد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، في عام 2016، افتتاح متحف ملوى بمحافظة المنيا، بعد غلقه لمدة 3 سنوات، عقب إهمال وتخريب المتحف وسرقة محتوياته، في عهد الجماعة الإرهابية.