جريمة فى عيادة الساحل.. والدة المجنى عليه: "زميله قتله وهرب"

تبرأ طبيب من كل معاني الإنسانية وقتل زميله "أسامة توفيق" بدم بارد داخل عيادة طبية بمنطقة الساحل، ولم يكتف بذلك بل قام بترك جثته داخل العيادة حتى تحلل جسده، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

رائحة التحلل انتشرت في العقار لتعلن عن تفاصيل الجريمة، فقرر الجيران إبلاغ الشرطة، ليتبين من المعاينة أن الطبيب المجني عليه مقتولًا ومدفونًا داخل العيادة .

ابني اختفي وكان قلبي واجعني عليه

انتظرت الأم اتصال نجلها اليومي، إلا أن انتظارها استمر ليومين متتاليين، الأمر الذي جعل قلبها ينتفض قلقًا على نجلها وجعلت شقيقها يذهب لتحرير محضر بالتغيب.

واستقبلت الأم مكالمة هاتفية تبلغها بمقتل نجلها داخل عيادته بمنطقة الساحل، وفقاً لما ذكرته والدة المجني عليه في حديثها لـ "الدستور "

زميله قتله وهرب بسبب مشاكل بينهما

وقالت الأم إنها استقبلت خبر مقتل نجلها كالصاعقة، وهرولت مسرعة لتلقي عليه النظرة الأخيرة.

سيطرت حالة من الحزن والأسى على الأم بعدما علمت أن المتهم هو صديق نجلها المقرب وشريكه في العيادة، وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافاىت سابقة بينهما.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص وتفريغ الكاميرات تبين العثور على جثة طبيب يدعى «أسامة توفيق صبور» مقتولًا وملقاة داخل العيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسماع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر للازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.