أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-6-2023 فى مصر

واصلت أسعار الدواجن تسجيل ارتفاعاتها الذي بدأته منذ ما يقرب من إسبوع لتسجل الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 66 جنيه وتتخطي 75 جنيه للكيلو حتى تصل إلى المستهلك.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت تراجع ملحوظ مايو الماضي مع استمرار الافراجات الجمركية عن العلف مما أدى إلى تراجعها وتراجع سعر البيض، إلا أنها عاودت الارتفاع في الأيام الماضية ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 15-6-2023

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء 66 جنيه .

سعر الدواجن الساسو 86 جنيه .

سعر الدواجن أمهات بيضاء : 60 جنيه.

سعر الفراخ البلدي : 100 جنيه .

وأرجع القائمون على صناعة الدواجن الارتفاع الجنوني في سعر الدواجن رغم تراجع أسعار الاعلاف إلى اتجاه المواطنين إلى شراء الفراخ باقتراب عيد الاضحى المبارك نظرا لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المبالغ فيه والتي تخطت في أغلب المحافظات 300 جنيه للكيلو ، متوقعين عودة الاستقرار في اسعار الدواجن بعد انتهاء عيد الاضحى المبارك.

سعر الكتاكيت اليوم

كتكوت ابيض : 7 جنيهات

كتكوت ساسو : 9 جنيهات

كتكوت ساسو بيور : 11 جنيه

كتكوت بلدي : 6.25 جنيه

كتكوت أبيض قطعان : 4.25 جنيه

كتكوت هجين : 7.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض : 3.50 جنيه

كتكوت سمان أسمر : 3.50 جنيه

سعر كرتونة البيض

واصل سعر البيض ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس ، لترتفع سعر كرتونة البيض إلى 105 جنيه في المزارع وترتفع عدة جينهات حتى تصل إلى المستهلك بالتزامن مع ارتفاع اسعار الفراخ ، وجاء سعر كرتونة البيض في المزرعة كالتالي:

كرتونة بيض أبيض : 105.75 جنيه

كرتونة بيض أحمر : 107 جنيه

كرتونة بيض بلدي: 114 جنيه