الرئيس السيسى: الحكومة تدخلت فى سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي: "تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد".

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وذكر الرئيس السيسي، أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما تسبب في ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.