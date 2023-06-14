مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

شهدت منطقة أم بيومى بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات عائلية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بالعثور على جثة سيدة بمنطقة أم بيومي مصابة بعدة طعنات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.