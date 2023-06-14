الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات عائلية بالقليوبية

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

شهدت منطقة أم بيومى بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات عائلية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بالعثور على جثة سيدة بمنطقة أم بيومي مصابة بعدة طعنات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور علي جثة سيدة اللواء نبيل سليم جثة ربة منزل خلافات عائلية شرطة قليوب مأمور مركز شرطة قليوب مديرية أمن القليوبية مستشفى قليوب العام منطقة أم بيومي

الأكثر قراءة

خبير اقتصادى: قرار الرئيس السيسى يحافظ على أسعار السلع ويحمى المواطن

"فوربس" تكشف قائمة أقوى 50 شركة فى مصر.. "طلعت مصطفى" فى المركز الأول بالقطاع العقارى

تفاصيل دفن محمد عادل قاتل نيرة بمقابر الصدقة

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

المحامي القبطي الحاصل على دبلومة الفقه الإسلامي المقارن: "واجهت حالة من الاستغراب"

خلافات زوجية تُنهى حياة زوجة فى «أم بيومى» بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الإعلام العلمى فى زمن الذكاء الاصطناعى

عبد الرحيم طايع

المشهد الأدبى والجوائز

محاسن السنوسي

ليبيا الغائبة عن أحضان العرب

محمد العسيري

عايز أَلِف مصر

خالد عكاشة

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

سامح الأسوانى

مسرحية «باب عشق».. انتصار للشعر والحياة

ماجد حبته

ما شهدته «الأبعادية» وغيرها

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى