الخارجية الأمريكية تُناشد قادة لبنان بسرعة إنهاء حالة الجمود السياسى

ناشدت وزارة الخارجية الأمريكية، قادة لبنان بسرعة إنهاء حالة الشلل والجمود السياسي ببلادهم، وفقًا لخبرعاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعربت واشنطن، عن قلقها من مغادرة نواب البرلمان اللبناني للجلسة لإفشال التصويت على انتخاب رئيس للجمهورية.

للمرة الـ 12 نواب لبنان يفشلون في انتخاب رئيس

وفي الجلسة 12 التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري، حضر جميع النواب البالغ عددهم 128 اليوم الأربعاء، إلى مقر المجلس وسط بيروت، من أجل انتخاب رئيس الجمهورية بعد اكتمال النصاب.

ولم يحصل أي من المرشحين المطروحين بقوة على الساحة السياسية، وهما سليمان فرنجية وجهاد أزعور، على العدد الكافي من الأصوات في الدورة الأولى، في حين لم يتأمن النصاب لجولة ثانية، في سناريو شبيه بالجلسات السابقة.