هالة صدقى.. الملكة من قبل «صفصف»

تحل ذكرى ميلاد النجمة هالة صدقى، اليوم الخميس، أو «الملكة صفصف» كما تطلق عليها الأجيال الجديدة، عقب نجاحها المذهل فى تجسيد شخصية والدة الفنان محمد رمضان، فى مسلسل «جعفر العمدة».

الأجيال الجديدة قد لا تعرف أن «صفصف» صنعت مسيرة فنية قوية جدًا، تضمنت تجسيد شخصيات أكثر صعوبة من شخصيتها الأخيرة.

ولدت الفنانة هالة صدقى فى محافظة القاهرة، وكانت تعشق رياضة السباحة، وشاركت فى العديد من البطولات، وعاشت فترة من طفولتها فى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى عادت إلى مصر بعد فترة الثانوية.

بدأت مسيرتها الفنية بعد أن اكتشفها المخرج الكبير الراحل نور الدمرداش، وأعطاها آنذاك فرصة الظهور كوجه جديد فى مسلسل «لا يا ابنتى العزيزة»، أمام الفنان الكبير الراحل عبدالمنعم مدبولى والفنانة الراحلة هدى سلطان عام ١٩٧٩. ولأنها أجادت فى تجسيد الشخصيات الكوميدية والتراجيدية، تبارى المخرجون للاستعانة بها، ومن أبرز أعمالها: «لا تسألنى من أنا» و«زوج تحت الطلب» و«الهروب» و«الستات»، وحياة الفنانة هالة صدقى الخاصة لم تخل من الأزمات، إذ تعرضت لأزمة شهيرة مع زوجها السابق مجدى وليم، وانتهت بالخلع، بعد تغيير مذهبها من القبطية إلى السريانية.

ثم تزوجت بعد ذلك من سامح سامى، وأنجبت منه توأمًا «مريم ويوسف»، لتقابل أزمة أخرى، إذ طلبها زوجها فى بيت الطاعة، وتعاملت آنذاك مع الأزمة بسخرية، وقالت: «هو فى أمريكا وأنا فى مصر.. شكلها هاتكون طاعة أون لاين»، وتم الطلاق واحتفلت به على طريقتها الخاصة بالزغاريد والتصفيق.