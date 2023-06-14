الإعلامية دينا عبدالفتاح تعلن فى كلمتها الافتتاحية لقمة مصر للأفضل لأول مرة عن جائزة "طلعت حرب" للمتميزين

أعلنت الإعلامية دينا عبدالفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد وأمين عام قمة مصر للأفضل خلال إلقائها الكلمة الافتتاحية لقمة مصر لأفضل 2023 في نسختها الثامنة، عن جائزة طلعت حرب، التي تطلقها المجلة لأول مرة بالشراكة مع بنك مصر، مؤكدة أنها تمثل امتدادًا وتعبيرًا عن فلسفة الاقتصادى المصرى الراحل طلعت حرب، والذى يعد أحد أهم مؤسسى الهوية المصرية الاقتصادية؛ وذلك عبر صروح لاتزال متفردة فى المضمون والأداء.

وقالت دينا عبدالفتاح، إن إنجازات الاقتصادي الراحل تحتفظ بقدرتها على التطور والنجاح والتميز والصرح المصرفى العريق، لافتة إلى أن بنك مصر خير مثال على ذلك؛ وذلك فى إطار سعي المجلة الدائم؛ لمساندة الناجحين والمتميزين فى مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات.

ورحبت دينا عبدالفتاح، بكل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ نائبا عن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما رحبت بكافة القيادات الحكومية ورؤساء مجالس إدارات البنوك والمُديرين التنفيذيين لكبرى مؤسسات المال والأعمال، وكذلك برواد الأعمال من رؤساء الشركات الناشئة وجميع الضيوف المتواجدين فى قمة مصر للأفضل 2023.



وأوضحت رئيس مجلس إدارة "مجلة أموال الغد" قمة مصر للأفضل تنطلق هذا العام تحت عنوان «كسر التحدي وتحقيق النجاح.. قوة في عصر التغيرات العالمية»؛ كونها تأتي حصاداً لعام شهد متغيرات وتحولات كبيرة كان لها كبير الأثر على حركة الاقتصاد ومجرياته وأداء وأنشطة الشركات ونتائجها.

وأشارت إلى دور القطاع الخاص المصرى ومؤسساته العريقة بالحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة والتعامل مع الظروف المعاكسة بحرفية فائقة ساهمت في الحفاظ على نتائج أعمال المؤسسات والشركات واستمرار كفاءتها، وعدم استسلامه للإجراءات التقليدية بتخفيض الإنتاج أو التخلي عن العمالة فى ظل هذه ظروف صعبة.

وتابعت: أن قمة مصر للأفضل هذا العام تعتمد تكريم القيادات الحكومية والتي تمكنت من قيادة مؤسساتها لتحقيق نجاحات قوية سواء على مستوى النتائج والمؤشرات المالية، أو الخروج بمبادرات نوعية كان لها بالغ الأثر في دعم الاقتصاد المصري.



ولفتت إلى أهمية وجود جهة تتخصص في وضع معايير من شأنها ترتيب الشركات غير المدرجة بالبورصة المصرية من حيث الأفضل أداء لتكريمها أيضا، وحتى لا يقتصر التكريم على الكيانات المدرجة فقط.



وأضافت أن القمة تقوم بتكريم أفضل 100 شركة أداءً بالسوق المصرية والمقيدة في البورصة، وذلك وفقاً لمعايير خاضعة لنتائج الأعمال والإيرادات والأرباح والمبيعات، والتي تم تصنيفها بالتعاون مع شركة برايم لتداول الأوراق المالية.



وأضافت أن القمة تعتمد كافة المعايير المهنية عالية الدقة فى تصنيف جوائزها وإعداد قوائم المكرمين بها، وذلك بالتعاون مع كبرى بنوك الاستثمار ومراكز البحوث الاقتصادية وفقاً للمؤشرات المتعلقة بـ"أداء الأعمال، التحليل المالي، الابتكار، الاستدامة، المسؤولية الاجتماعية.

واختتمت أن قمة تعتمد أيضا تقديم جوائز التميز فى عدد من القطاعات الحيوية المتعلقة بتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، إضافة إلى تكريم أفضل الشركات الناشئة أداءً بالسوق المصرية والشخصيات الأقوى تأثيراً على منصات التواصل.