الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جيمس ميلنر ينتقل لـ برايتون قادمًا من ليفربول

جيمس ميلنر
جيمس ميلنر

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المخضرم جيمس ميلنر في صفقة انتقال حر قادمًا من ليفربول.

وانتهى عقد ميلنر مع ليفربول بنهاية الموسم الكروي 2022-2023.

ونشر نادي برايتون بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع ميلنر لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر، على أن ينضم للفريق عندما ينتهي عقده مع ليفربول بصفة رسمية، 30 يونيو.

وعبر الإيطالي روبيرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون عن سعادته بالتعاقد مع ميلنر، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالترحيب بجيمس في برايتون. إنه إضافة ممتازة بالنسبة لنا وأنا متأكد من أنه سيساعدنا في الوصول إلى مستوى أعلى ".

ولعب ميلنر البالغ من العمر 37 عامًا، مع ليفربول، لمدة 8 مواسم، محققًا بطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبدأ ميلنر مسيرته الكروية مع ليدز يونايتد، قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا، ومنه إلى مانشستر سيتي عام 2010، قبل أن يذهب إلى ليفربول عام 2015، ليفوز معهم بـ 7 ألقاب خلال 8 سنوات.

وشارك ميلنر في 332 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، مسجلًا 26 هدفًا إضافة لصناعته 45 لزملائه.

ويُعد ميلنر ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، برصيد 619 مباراة، خلف جاريث باري (652 مباراة)، والويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الذي لعب 632 مباراة.

يُذكر أن برايتون احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، ليضمن المشاركة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، الموسم المقبل، من خلال بوابة بطولة الدوري الأوروبي.

وكان ميلنر قد رحل عن ليفربول رفقة روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين، بنهاية عقودهم.

جيمس ميلنر ميلنر ليفربول برايتون روبيرتو دي زيربي

الأكثر قراءة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في تطوير منطقتي "مثلث الخير" وشمال الحسينية

الرئيس السيسى: افتتاح وصلة فى محور جديد من القاهرة للإسكندرية قبل عيد الأضحى

محافظ قنا يتفقد مشروع المفرخ السمكى الصناعى بنجع حمادى

بعد تنفيذ حكم إعدام قاتلها.. القصة الكاملة لطالبة المنصورة نيرة أشرف

تحقيقات مقتل طبيب بعيادته بالساحل: "قتله صديقه وكشفته الكاميرات"

محافظ بورسعيد يدشن المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى