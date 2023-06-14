جيمس ميلنر ينتقل لـ برايتون قادمًا من ليفربول

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المخضرم جيمس ميلنر في صفقة انتقال حر قادمًا من ليفربول.

وانتهى عقد ميلنر مع ليفربول بنهاية الموسم الكروي 2022-2023.

ونشر نادي برايتون بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع ميلنر لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر، على أن ينضم للفريق عندما ينتهي عقده مع ليفربول بصفة رسمية، 30 يونيو.

وعبر الإيطالي روبيرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون عن سعادته بالتعاقد مع ميلنر، قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالترحيب بجيمس في برايتون. إنه إضافة ممتازة بالنسبة لنا وأنا متأكد من أنه سيساعدنا في الوصول إلى مستوى أعلى ".

ولعب ميلنر البالغ من العمر 37 عامًا، مع ليفربول، لمدة 8 مواسم، محققًا بطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبدأ ميلنر مسيرته الكروية مع ليدز يونايتد، قبل أن ينتقل إلى أستون فيلا، ومنه إلى مانشستر سيتي عام 2010، قبل أن يذهب إلى ليفربول عام 2015، ليفوز معهم بـ 7 ألقاب خلال 8 سنوات.

وشارك ميلنر في 332 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، مسجلًا 26 هدفًا إضافة لصناعته 45 لزملائه.

ويُعد ميلنر ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، برصيد 619 مباراة، خلف جاريث باري (652 مباراة)، والويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد الذي لعب 632 مباراة.

يُذكر أن برايتون احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، ليضمن المشاركة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، الموسم المقبل، من خلال بوابة بطولة الدوري الأوروبي.

وكان ميلنر قد رحل عن ليفربول رفقة روبيرتو فيرمينو، نابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين، بنهاية عقودهم.