الرئيس السيسى يرد على انتقادات تكلفة إنشاء محور المحمودية

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الانتقادات الموجهة بخصوص تكلفة إنشاء محور المحمودية، وما تطلبه من هدم مساجد وكنائس لإنهائه، قائلًا: "عملنا أول 20 كم من المحمودية والناس اشتكت وقالت بتهدوا المساجد والكنائس، ومهما قلنا هنعملها تاني مفيش فايدة".

وأضاف، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب: "إحنا بنبني دولة وبنعالج تاريخ طويل".

وتابع: "وقف محور المحمودية ووري الناس كان شكله عامل إزاي وكانت الناس راضية وساكتة، نخليه كده وناكل ولا أشيله وأخليه بالشكل المتطور ده ويبقى الأكل غالي شوية؟".

وواصل: "الدولة احتاجت تخطيط قام به علماء ووضعوا تصور لو قدرت الدولة تعمله يبقى خير مقدرتش يبقى خطط على ورق، إحنا عشان نشيل الناس والتعديات على محور المحمودية عايز 800 مليون جنيه وكان في تعويضات اجتماعية".