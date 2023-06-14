بعد الإعلان عن مبادرة رئاسية جديدة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.. كيفية الوقاية منها

أعلنت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، عن مبادرة رئاسية جديدة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.



وناشدت المواطنين بالتوجه إلى الوحدات الصحية ومستشفيات التأمين الصحي للاطمئنان على أنفسهم وعلى صحتهم.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي كيفية الوقاية من الأورام السرطانية حسب موقع cdc.

هناك العديد من الأعراض التى يصاب بها الكثيرين وللاسف يتجاهلونها مما يجعل علاج حالتهم أصبح متأخرا وتلك الأعراض هي:

تغير في عادات المثانة أو الأمعاء.

الإصابة بقرحة لا تلتئم.

نزيف أو إفرازات غير عادية.

سماكة أو تكتل في الثدي أو في أي مكان آخر من الجسم.

عسر الهضم.

صعوبة البلع.

تغيير واضح في عادات النوم.

سعال مزعج.

بحة في الصوت.

فقدان الوزن غير المبرر.

الشعور الدائم بالتعب.

ضرورة الكشف عن الالتهاب المزمن وأضراره:

لقد أثبت العلم أن الالتهاب المزمن منخفض الدرجة يمكن أن يتحول إلى قاتل صامت يساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري من النوع 2 وحالات أخرى، لذلك التشخيص المبكر مهم.

الوصايا العشر للوقاية من الأورام السرطانية:

تجنب التدخين بجميع أشكاله:

يجب تجنب التدخين بجميع اشكاله بما في ذلك التعرض للتدخين السلبي.

تناول الطعام بشكل صحيح:

يجب اتباع نظام غذائي سليم مثل التقليل من استهلاك للدهون المشبعة واللحوم الحمراء ، لانهم قد يزيدوا من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان البروستاتا، والزيادة من تناول للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

تم ربط النشاط البدني بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، وأثبتت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية يقلل أيضًا من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي و سرطان الرحم وستساعد التمرينات الرياضية على حماية الشخص حتى لو لم يفقد الوزن.

التحذير من السمنة:

تزيد السمنة من خطر الإصابة بأشكال عديدة من السرطان، لذلك يجب تناول سعرات حرارية أقل وحرق المزيد من الدهون بممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام والشراب الصحي.

تجنب التعرض غير الضروري للإشعاع:

يجب التعرض للتصوير الطبي فقط عند الحاجة إليه، ويجب حماية الأشخاص لانفسهم من الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس ، مما يزيد من خطر الإصابة بالأورام الميلانينية وسرطانات الجلد الأخرى.

تجنب التعرض للسموم الصناعية والبيئية:

مثل ألياف الأسبستوس ، والبنزين ، والأمينات العطرية ، وثنائي الفينيل متعدد الكلور.

تجنب الإصابة بالالتهابات التي تساهم في الإصابة بالسرطان:

بما في ذلك فيروسات التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الورم الحليمي البشري. ينتقل الكثير عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق الإبر الملوثة.

اجعل النوم الجيد أولوية:

من المسلم به أن الأدلة التي تربط النوم بالسرطان ليست قوية لكن قلة النوم وعدم كفاية زياداته ترتبط بزيادة الوزن ، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان.

احصل على ما يكفي من فيتامين د:

يوصي العديد من الخبراء الآن بـ 800 إلى 1000 وحدة دولية في اليوم ، وهو هدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه دون تناول مكمل غذائي، على الرغم من عدم إثبات الحماية ، إلا أن الأدلة تشير إلى أن فيتامين (د) قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان القولون والأورام الخبيثة الأخرى.

