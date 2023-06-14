الرئيس السيسى: قوائم الانتظار تساهم فى تدريب الأطباء بالعمل المتزايد

سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة منال السردي، رئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعية، عن تكلفة الحالة الواحدة لزراعة الكلى من أول إجراءات العملية وحتى خروج المريض.

وردت رئيس وحدة زرع النخاع بأن التكلفة قد تصل إلى 150 ألف جنيه للحالة الواحدة، منوهة بأن هناك نوعين من زرع النخاع أحدهما ذاتي بتكلفة 100 ألف جنيه، والآخر زرع من متبرع تبلغ تكلفته 20 ألف جنيه وصولًا لـ150 ألفًا.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه وحدة زرع النخاع في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، إن "قوائم الانتظار لا تساهم فقط في علاج المواطنين ولكن تساهم في تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد".

وتابع الرئيس السيسي أن "قوائم الانتظار تعرف بصعوبة حالتها المرضية، وبالتالي حجم قوائم الانتظار داخل في 2 مليون حالة دا معناه إني وفرت مش فلوس لا وفرت للأطباء إنهم يشتغلوا بشكل مكثف جدًا لمدة 4 سنين في حالات حرجة في كل التخصصات".