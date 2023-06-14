الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤولة أممية: قادة لبنان يحتاجون لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب الرئيس

مسؤولة الأمم المتحدة
مسؤولة الأمم المتحدة في لبنان

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "يوانا فرونتسكا"، الأربعاء، عقب إخفاق مجلس النواب اللبناني في اختيار رئيسا للجمهورية، إن قادة لبنان وأعضاء البرلمان يحتاجون إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم.

وأضافت "فرونتسكا"، في تصريحات اليوم، أن الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لإعادة البلاد إلى مسار التعافي، وفقا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية لن يتحقق إلا بالتوافق وعن طريق الحوار تحت سقف الدستور.

وقال بري في تصريحات صحفية اليوم: "كفي رميًا بكرة المسؤولية على هذا الفريق أو ذاك في إطالة أمد الفراغ، وانتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار، ثم الحوار ، ثم الحوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة"، متابعًا: "نعم حوار بدون شروط لا يلغي حق أحد بالترشح".

لبنان النواب اللبناني جلسة انتخاب رئاسية رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني

الأكثر قراءة

5 أشخاص حضروا جلسة إعدام قاتل نيرة أشرف

النيابة عن القصاص لنيرة أشرف: "كذلك نفعل فى الظالمين"

محافظ الدقهلية يناقش المراحل النهائية من أعمال المرافق والطرق بقرى شربين

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

مَنْ زار قاتل "نيرة أشرف" فى محبسه قبل تنفيذ الإعدام؟

مساعد وزير السياحة يناقش خطة التحول نحو المدفوعات غير النقدية فى المواقع الأثرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى