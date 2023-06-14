مسؤولة أممية: قادة لبنان يحتاجون لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب الرئيس

قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "يوانا فرونتسكا"، الأربعاء، عقب إخفاق مجلس النواب اللبناني في اختيار رئيسا للجمهورية، إن قادة لبنان وأعضاء البرلمان يحتاجون إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتخاب رئيس للبلاد لصالح بلدهم وشعبهم.

وأضافت "فرونتسكا"، في تصريحات اليوم، أن الفراغ المطول يقوض الممارسات الديمقراطية في لبنان ويزيد من تأخير الإصلاحات والحلول اللازمة التي طال انتظارها لإعادة البلاد إلى مسار التعافي، وفقا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن اختيار رئيس للجمهورية اللبنانية لن يتحقق إلا بالتوافق وعن طريق الحوار تحت سقف الدستور.

وقال بري في تصريحات صحفية اليوم: "كفي رميًا بكرة المسؤولية على هذا الفريق أو ذاك في إطالة أمد الفراغ، وانتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار، ثم الحوار ، ثم الحوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة"، متابعًا: "نعم حوار بدون شروط لا يلغي حق أحد بالترشح".