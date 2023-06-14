الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

يترأسها مطرانا اللاتين والملكيين.. تعرف على تفاصيل جنازة الاب هنرى بولاد اليسوعي

الاب هنري بولاد
الاب هنري بولاد

يترأس كل من كلاديو لوراتي مطران الكنيسة اللاتينية، وجان ماري شامي مطران كنيسة الروم الملكيين، جنازة الاب هنري بولاد اليسوعي، في الساعة 11 من صباح غدا الخميس 15 من يونيو الجاري، بكنيسة العائلة المقدسة بالفجالة ثم يشيع الجثمان لمدافن الرهبنة اليسوعية في المطرية.

وتفتح الكنيسة المساحة لالقاء نظرة الوداع منذ الساعة العاشرة صباحا.

رحل اليوم الأربعاء، الأب هنري بولاد اليسوعي، أشهر الوعاظ ومؤلفي الكتب الكاثوليك في العصر الحالي، وهو من مواليد محافظة الاسكندرية، حيث ولد في 28 أغسطس 1931، لأب مصري وأم إيطالية، وشغل مناصب تربويّة وإداريّة عدّة، كما انضم إلى الرهبان اليسوعيين الكاثوليك في مصر، وله الجنسية المصرية واللبنانية والسورية والمجرية.
 

كان مؤسساً لجمعية الكاريتاس الكاثوليكية الخيرية في مصر وفلسطين، وله خبرة واسعة في الرياضات الروحيّة والمحاضرات الدينيّة والثقافيّة، وصدر له العديد من الكتب في اللاهوت والفكر والتصوّف المسيحيّ، نقل بعضها إلى اللغات الأوروبية، كما يشغل منصب مدير مدرسة “سان مارك”، ورحل صباح اليوم عن عمر يناهز 91 عاما.
 

ونعى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأب هنري بولاد اليسوعي الذي رحل اليوم.

وقال في بيانه: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعى انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، الذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني، والمحبة، والعطاء، كما نصلي إلى الله القدير، حتى يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي.

 كما نعت جمعية كاريتاس مصر، انتقال الأب هنري بولاد اليسوعي، حيث أصدرت صفحة كاريتاس مصر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانًا جاء به:

وداعًا الأب الفاضل هنري بولاد (1931- 2023)، بكل الحزن، تودع أسرة جمعية كاريتاس مصر، الأب والمربي الفاضل هنرى بولاد، المدير العام الأسبق لجمعية كاريتاس مصر، ورئيس كاريتاس شمال إفريقيا، والشرق الأوسط من عام 1984، وحتى 1995، ورئيس كاريتاس الدولية لشمال إفريقيا، والشرق الأوسط من عام 1991، وحتى 1995، وعضو مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، حتى عام 2022، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية، بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء، دون تفرقة، متمنين من الله أن يمنح أسرته، وجميع أعضاء الرهبانية اليسوعية، ويمنحنا التعزية والصبر.

الأكثر قراءة

"زارها الرئيس السيسى اليوم".. أبرز المعلومات عن مركز طب أسرة الأبعادية بالبحيرة

الحكومة ترصد 120 مليار جنيه إضافية لمخصصات الدعم السلعى لتعويض فروق الأسعار

رئيس الوزراء: من حق المواطن المصرى أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل

تقرير أمريكى: استراتيجية الأمن القومى الجديدة لألمانيا ظهرت بسبب الحرب الأوكرانية

ضبط المتهم بقتل طبيب في الساحل

الرئيس السيسى يشهد فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (1)

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى