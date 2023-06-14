الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التخطيط" تعقد ندوة توعوية للتعريف بآليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

المؤتمر
المؤتمر

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية العام الماضي، تُعد فرصة متميزة غير مسبوقة لرفع الوعي بمشكلات تغير المناخ وتحفيز المواطنين بالمحافظات لإيجاد حلول لتلك المشكلات، وتعريفهم بما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتي تحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وتابع محافظ الشرقية، الندوة التوعوية التي عقدتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية  أمس، وذلك ضمن خطة تدريب المحافظات للتوعية بأهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية منها والمتاح التقدم لها حاليًا على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وذلك بحضور ممثلي محافظات دمياط والقليوبية والشرقية.

وفي سياقٍ متصل، استعرضت نادين والي، أخصائية تعاون وتخطيط بوزارة التخطيط، نظرة عامة على أهداف المبادرة، مشيرة إلى أن أي مشروع يتوفر فيه المكون الذكي والمكون الأخضر، لديه الفرصة للفوز في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بالإضافة للمشاركة في مؤتمر المناخ المقبل في دبي.

كما قدّم الدكتور مجدي الحصري، مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، وممثلًا عن وزارة البيئة شرحًا لآلية تقييم المشروعات المشاركة من المحافظات بالدورة الثانية من المبادرة، والمعايير التي يجب مراعاتها عند مراجعة تلك المشروعات، وتدريب المقيمين على تلك المعايير، والتأكيد على وضوح المكون الأخضر في المشروعات المقدمة.

بالإضافة لقيام الدكتور حامد عطية البرعي، ممثل وزارة الاتصالات بشرحٍ تفصيلي لكيفية تقديم المشروعات على موقع وزارة التخطيط، وأكد أهمية أن يتضمن المشروع المكون الثاني وهو المكون التكنولوجي الذكي وهو يتطلب التركيز على دمج التقنيات الحديثة والمبتكرة في المشروع لتحسين كفاءة استغلال الموارد وتحقيق أهداف الاستدامة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام أجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل النفايات واستخدام تقنيات الاتصالات في البنية التحتية للمشروع والحرص على اتباع تدابير الأمن السيبراني ونظم إدارة البيانات.

أهداف التنمية المستدامة استدامة البيئية أهداف التنمية مبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر لتنمية المستدامة

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