كفة متوازنة فى تاريخ مواجهات هولندا وكرواتيا قبل موقعة الأمم الأوروبية

تنطلق، اليوم الأربعاء، القمة النارية بين منتخبي هولندا ونظيره الكرواتي، في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب هولندا لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الكرواتي، على ملعب "فينورد" في مدينة "روتردام" الهولندية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة هولندا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربعا مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات هولندا وكرواتيا قبل قمة دوري الأمم الأوروبية

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات هولندا وكرواتيا قبل القمة المرتقبة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الثالثة في تاريخ مواجهات منتخبي هولندا وكرواتيا.

- والتقى المنتخبان في مباراتين من قبل، بواقع مباراة رسمية في كأس العالم 1998، ومباراة أخرى ودية في عام 2008.

- وحقق منتخب هولندا انتصارًا واحدًا، ومثله لمنتخب كرواتيا.

- وخلال المباراتين، سجل لاعبو منتخب هولندا 4 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين من لاعبي منتخب كرواتيا.

- وكانت المباراة الأولى التي جمعت بين المنتخبين، في كأس العالم 1998 بفرنسا، وتحديدًا يوم 7 نوفمبر، في مباراة تحديد المركز الثالث، وانتهت منتخب كرواتيا بنتيجة 2-1.

- أما المباراة الثانية، فقد كانت ودية، يوم 6 فبراير 2008، وقد انتهت بفوز منتخب هولندا بثلاثية نظيفة.

- ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من مباراة اليوم، لمواجهة الفائز من مباراة إيطاليا وإسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إيطاليا نظيره الإسباني، غدًا الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

مشوار هولندا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

- نجح منتخب هولندا في الصعود من المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة دون الخسارة في أي مباراة، حيث حقق 5 انتصارات وتعادل وحيد، متفوقًا على منتخبات بلجيكا وبولندا وويلز.

- وتأهل منتخب هولندا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلّب على بلجيكا بهدف نظيف، سجله فيرجيل فان دايك، في مباراة الدور ربع النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل منتخب كرواتيا من المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادل وحيد ومثله هزيمة واحدة، وضمت مجموعته منتخبات فرنسا والدنمارك والنمسا.

- وخطف منتخب كرواتيا بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على النمسا بنتيجة 3-1، في مباراة الدور ربع النهائي من المسابقة.