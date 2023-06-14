الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الإجمالي وأعداد كل شعبة

طلاب
طلاب

يتساءل الطلبة والطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، عن عدد طلاب الثانوية العامة 2023، المقرر أن يؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، عبر محركات البحث جوجل، مع اقتراب موعد الامتحانات في المواد الأساسية المقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق ١٨ يونيو، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية ، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وجاء عدد الطلاب كالتالي :

  • عدد طلاب الثانوية العامة 783025 طالب وطالبة، تقسيمهم كما يلي :
  • عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية.
  • عدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم).
  • عدد 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).
  • عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.
  • عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.
  • عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة.
  • عدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان  255 طالب وطالبة.
  • عدد 80 طالب وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل.
  • عدد 34 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وتوزيع الدرجات لكل مادة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي مكتوب وpdf وأدعية النسيان والمذاكرة 

تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة والمحافظات

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 لكل المواد

امتحانات الثانوية العامة 2023

وادى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يومي الاثنين والثلاثاء، بأداء الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، و مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وتنطلق امتحانات المواد الأساسية بداية من يوم الأحد المقبل الموافق ١٨ يونيو، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وتعقد الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة كما أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمواجهة الغش الإلكتروني، من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل كل لجان الجمهورية.

احترازية مشددة التربية الوطنية الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الشعبة العلمية علوم امتحان مادة اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات المواد الأساسية تركيب كاميرات مراقبة

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