الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 لكل المواد

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2023، أمس الاثنين، للمواد التي لا تضاف للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية الأحد المقبل بامتحان اللغة العربية للطلاب في الشعب الثلاثة. 

وحددت وزارة التربية والتعليم قبل بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي توزيع درجات مواد الثانوية العامة في جميع المواد، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

 

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي وفق نوعية الأسئلة الموجودة في الامتحان حيث تشتمل ورقة امتحانات الثانوية العامة على جزأين أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية . 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام الأسئلة للعام الدراسي

توزيع درجات الاقتصاد الصف الثالث الثانوي 2023

وأسئلة الاختيار من متعدد تكون بعضها درجة واحدة والبعض الآخر درجتين أما الأسئلة المقالية فتكتب بجانب كل سؤال درجته. 

توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2023

وجاء توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي للمواد كالتالي: 

مادة اللغة العربية الثانوية العامة مجموع درجاتها 80 درجة تتوزع على 55 سؤالًا، 4 أسئلة مقالية مخصص لها 10 درجات، و51 سؤالًا اختيار بين متعدد بمجموع 70 درجة.

اللغات الأجنبية الثانية - الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية-  المجموع الكلي لها 40 درجة تضمل  31 سؤالًا منها 2 سؤال مقالي مخصص لهما 6 درجات والموضوعية 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة.

اللغة الإنجليزية مجموعها الكلي 50 درجة، تشمل 37 سؤالا، منها 3 أسئلة مقالية مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالًا مخصص لها 42 درجة.

المواد العلمية - الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا – مجموعها الكلي 60 درجة ، تشمل 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

المواد الأدبية - التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع- مجموع درجاتها 60 درجة  تشمل  46 سؤالًا ، منها 2 سؤال مقالي لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

مادة الرياضيات البحتة: مجموع درجاتها 60 درجة  بعدد أسئلة 20 سؤال، منها 30  درجة لمادة الجبر والهندسة تضم 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة. 

مادة التفاضل والتكامل: مجموع درجاتها 30 درجة تشمل 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

مادة الرياضيات التطبيقية: مجموع درجاتها 60 درجة موزعة على 20 سءال ، 30 درجة لمادة الاستاتيكا والتي تشمل 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة .

مادة الديناميكا: مجموع درجاتها 30 درجة موزعة على 20 سؤال منها 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة.

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جدول امتحانات ثانوية عامة 2023

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