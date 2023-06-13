أنهى الطلاب اليوم امتحان الاقتصاد الصف الثالث الثانوي 2023 لتكون نهاية امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وتبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد المقبل ، ومع زيادة بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن توزيع درجات الاقتصاد الثانوية العامة تعرض الدستور التفاصيل الكاملة .

توزيع درجات الاقتصاد الصف الثالث الثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الاقتصاد الثانوية العامة 2023 ، ورغم أن درجات الاقتصاد لا تضاف للمجموع الكلي في الثانوية العامة إلا أن النجاح فيه ضروري لاجتياز السنة الدراسية.

يتألف امتحان الاقتصاد من 25 سؤالا، بنظام الاختيار من متعدد، مع وجود سؤال أو اثنين مقالي، و تبلغ الدرجة النهاية العظمى لامتحان مادة الاقتصاد 25 درجة، وينجح الطالب الحاصل على 12.5 درجة أو أعلى.

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة

انهى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية الاسبوع المقبل ، وجاء جدول امتحانات 3 ثانوي كالتالي :