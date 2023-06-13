الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات الاقتصاد الصف الثالث الثانوي 2023

جريدة الدستور

 

أنهى الطلاب اليوم امتحان الاقتصاد الصف الثالث الثانوي 2023 لتكون نهاية امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وتبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد المقبل ، ومع زيادة بحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن توزيع درجات الاقتصاد الثانوية العامة تعرض الدستور التفاصيل الكاملة . 

 

توزيع درجات الاقتصاد الصف الثالث الثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الاقتصاد الثانوية العامة 2023 ، ورغم أن درجات الاقتصاد لا تضاف للمجموع الكلي في الثانوية العامة إلا أن النجاح فيه ضروري لاجتياز السنة الدراسية.

طالع.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

يتألف امتحان الاقتصاد من 25 سؤالا، بنظام الاختيار من متعدد، مع وجود سؤال أو اثنين مقالي، و تبلغ الدرجة النهاية العظمى لامتحان مادة الاقتصاد 25 درجة، وينجح الطالب الحاصل على 12.5 درجة أو أعلى.

 

 

المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 

انهى طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية الاسبوع المقبل ، وجاء جدول امتحانات 3 ثانوي كالتالي : 

  • مادة اللغة العربية : الأحد 18 يونيو للشعب الثلاث طلاب الصف الثالث الثانوي
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية: الثلاثاء 20 يونيو للثلاث شعب
  • مادة الجغرافيا : الأحد 25 يونيو القسم الأدبي
  • مادة الكيمياء: الأحد 25 يونيو القسم العلمي
  • مادة مادة التاريخ: الأحد 2 يوليو
  • مادة الفيزياء : الأحد 2 يوليو
  • مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»: الثلاثاء 4 يوليو
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى : الخميس 6 يوليو
  • مادة علم النفس والاجتماع: الأحد 9 يوليو
  • مادة التفاضل والتكامل: الأحد 9 يوليو
  • مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية: الأحد 9 يوليو
  • مادة ديناميكا: الثلاثاء 10 يوليو
  • مادة الفلسفة والمنطق : الخميس 13 يوليو
  • مادة الجبر والهندسة الفراغية : الخميس 13 يوليو
  • مادة الأحياء : الخميس 13 يوليو .
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توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

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