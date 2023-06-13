توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم
زاد البحث عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم مع انطلاق امتحانات الثانوية منذ أمس الاثنين 12 يونيو 2023 للعام الدراسي 2022/2023.
توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم
ننشر في التقرير التالي تفاصيل توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم لطلاب الثانوية العامة.
يكون توزيع درجات الثانوية العامة لشعبة العلمي علوم كالتالي
مادة الكيمياء
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
مادة الفيزياء
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
مادة الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
مادة الأحياء
الدرجة الكلية 60 درجة
ودرجة النجاح من 30 درجة
مادة اللغة العربية
الدرجة الكلية 80 درجة
ودرجة النجاح من 40 درجة
مادة اللغة الأجنبية الأولى
الدرجة الكلية 50 درجة
ودرجة النجاح من 25 درجة
مادة اللغة الأجنبية الثانية
الدرجة الكلية 40 درجة
ودرجة النجاح من 20 درجة
توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع
التربية الدينية
الدرجة الكلية 25 درجة
ودرجة النجاح من 12.5 درجة.
التربية الوطنية
الدرجة الكلية 25 درجة
ودرجة النجاح من 12.5 درجة.
الاقتصاد والإحصاء
الدرجة الكلية 50 درجة
ودرجة النجاح من 25 درجه.
جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية
انطلقت امتحانات الثانوية العامة منذ أمس الاثنين 12 يونيو وتستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023
ويكون جدول امتحانات الشعبة العلمية كالتالي
الأحد 25 يونيو 2023
امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الأحد 2 يوليو 2023
امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 4 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات
الأحد 9 يوليو 2023
امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات
امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 11 يوليو 2023
امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ثلاث ساعات
الاثنين 12 يونيو 2023
امتحان مادة التربية الدينية
ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.
الثلاثاء 13 يونيو 2023
امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف
الأحد 18 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات
الثلاثاء 20 يونيو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان
الخميس 13 يوليو 2023
امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات
امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات