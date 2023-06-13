الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

جريدة الدستور

زاد البحث عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم مع انطلاق امتحانات الثانوية منذ أمس الاثنين 12 يونيو 2023 للعام الدراسي 2022/2023. 

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 

ننشر في التقرير التالي تفاصيل توزيع درجات الثانوية العامة 2023 علمي علوم لطلاب الثانوية العامة.

يكون توزيع درجات الثانوية العامة لشعبة العلمي علوم كالتالي 

مادة الكيمياء 

 الدرجة الكلية 60 درجة 

 ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الفيزياء 

الدرجة الكلية 60 درجة 

 ودرجة النجاح من  30 درجة

مادة الجيولوجيا الدرجة الكلية  60 درجة

 ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة الأحياء

الدرجة الكلية 60 درجة

 ودرجة النجاح من 30 درجة

مادة اللغة العربية

الدرجة الكلية  80 درجة 

 ودرجة النجاح من 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى 

الدرجة الكلية 50 درجة 

 ودرجة النجاح من 25 درجة

مادة اللغة الأجنبية الثانية 

الدرجة الكلية  40 درجة 

 ودرجة النجاح من  20 درجة

 

توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع 

التربية الدينية 

الدرجة الكلية   25 درجة

 ودرجة النجاح من 12.5 درجة.

التربية الوطنية 

الدرجة الكلية 25 درجة

 ودرجة النجاح من  12.5 درجة.

الاقتصاد والإحصاء

الدرجة الكلية  50 درجة

 ودرجة النجاح من 25 درجه.

أولياء الأمور يطالبون بضم الاقتصاد والإحصاء لمجموع الثانوية العامة

تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

 

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية 

انطلقت امتحانات الثانوية العامة منذ أمس الاثنين 12 يونيو وتستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023 

ويكون جدول امتحانات الشعبة العلمية كالتالي 

 

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

 الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية

 ومادة التربية الوطنية وتكون مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

 

الثلاثاء  13 يونيو 2023 

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء ومدتهم ساعة ونصف

 

 الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان ثلاث ساعات

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

 

الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان ثلاث ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان ثلاث ساعات 

 

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الأمطار "فأل خير" لطلاب وأهالي الثانوية في الدقي

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