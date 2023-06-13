أولياء الأمور يطالبون بضم الاقتصاد والإحصاء لمجموع الثانوية العامة

حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد في محيط مدرسة "نور المعارف" بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، في انتظار أبنائهم للانتهاء من امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وتبادل عدد من الأمهات الحديث خلال وجودهن في ساعات الانتظار وطالبن بضم المادتين لمجموع الثانوية العامة.

تقول منى عبدالله، إحدى أولياء الأمور: لا بد من إضافة مادتي الاقتصاد والإحصاء لمجموع الثانوية العامة وليس اعتبارها مجرد مواد نجاح ورسوب، خاصة أنها ضمن المواد الأساسية التي تحتاج مذاكرة بشكل كبير.

وأشارت علا عبدالرحمن، إحدى أولياء الأمور، إلى أن مادتي الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد التي كان يحصل فيها الطلاب على دروس ويحرصون على مذاكرتها كأي مادة أخرى "حرام المجهود والفلوس دي تدفع في مواد مش بتضاف للمجموع".

واقترحت آلاء طه، إحدى أولياء الأمور، أنه يمكن أن تكون مادتا الاقتصاد والإحصاء ضمن فروع بعض المواد الأساسية، ولكن المهم أن تتم إضافتهما للمجموع أو إلغائهما من الأساس.