الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توفير أتوبيسات لنقل طلاب قرى "حياة كريمة" النائية للجان الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، عن توفير وسيلة مواصلات مناسبة وآمنة ذهابًا وإيابًا لطلاب الثانوية العامة في القرى النائية والبعيدة عن مقر لجان الامتحانات، وخاصة قرى حياة كريمة في مدينة القنطرة شرق، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة وحرصها على دعم الطلاب في المناطق النائية والبعيدة عن مقر لجان الامتحانات لليوم الثاني على التوالي.

وأكد اللواء شريف فهمي تسهيل وتيسير حركة انتقال الطلاب من أماكن إقامتهم حتى مقارّ اللجان الامتحانية وتوفير وسيلة مواصلات مناسبة وآمنة ذهابًا وإيابًا وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وذويهم وحفاظًا على الطلاب من الزحام والتكدس في وسائل المواصلات العامة.

وقام مركز ومدينة القنطرة شرق، اليوم الثلاثاء بتوفير وسيلة مواصلات (أتوبيس من إحدى الجامعات الخاصة) وذلك لنقل طلبة وطالبات الثانوي العام من أماكن إقامتهم بقرية الأبطال وحتى مدينة القنطرة شرق مقر اللجان الامتحانية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وأكد بشارة ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.

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الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات الاقتصاد والاحصاء محافظة الإسماعيلية

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