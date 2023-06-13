الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

الطلاب
الطلاب

في ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حرص مسؤولو لجان امتحانات الثانوية العامة، على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسؤولو اللجان، على طلاب الثانوية العامة 2023 بضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبا فقط.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2023( الدور الأول) الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ضمن المواد خارج المجموع، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

وانطلقت أمس امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/202.

الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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