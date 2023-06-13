الأمطار "فأل خير" لطلاب وأهالى الثانوية فى الدقى

شهدت منطقة الدقي أمطاراً خفيفة بعد دخول طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الاقتصاد، وتوجه أولياء الأمور بالدعاء لأبنائهم.

واتجه أهالي طلبة الثانوية العامة إلى ربهم بالدعاء لأبنائهم وبناتهم بالتوفيق والنجاح في امتحاناتهم التي تحدد مستقبلهم، فهم يشعرون بالقلق والتوتر لصعوبة المناهج وضغط المذاكرة والتحضير، ويسألون الله أن ييسر لهم أمورهم ويرزقهم الإجابة عن كل ما يسألون فيه، وأن يجعل هذا المطر خيرًا لهم وبركةً في دراستهم.

"ده خير على العيال".. علقت سميرة محمد، أم أحد الطلبة بلجنة مدرسة الأورمان، وقالت إن المطر دليل على الفرج، الأمر الذي يعود بالخير على الطلبة.

وعلقت بثينة محمود بأن الطلبة في الثانوية العامة يعيشون الكثير من الضغوط.