الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ونظام الأسئلة للعام الدراسي

ثانويه
ثانويه

بدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 منذ أمس الاثنين الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٣، وقد أدى طلاب الثانوية العامة المواد التي لا تضاف إلى المجموع، أمس مادتي التربية الوطنية والتربية الدينية واليوم الموافق الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ مادة الاقتصاد والإحصاء.

نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

تساءل الكثير من الطلبة وأولياء الأمور عن الموعد المحدد لبدء امتحانات المواد الأساسية الثانى العامة بشعبتيها الأدبي والعلمي  ليعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن يوم ١٨ يونيو ٢٠٢٣ هو أول يوم في امتحانات الثانوية العامة، وأوضح الدكتور رضا حجازي أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وأن نظام الاسئلة سيكون بين اسئلة الاختيار بنسبة ٨٥٪ والاسئلة المقالية ستكون بنسبة ١٥٪.

موعد امتحانات الثانوية العامة للعام 2023:

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة الدراسي 2023 يوم ١٨ يونيو ثم تأخذ طلبة الثانوية العامة إجازة عيد الأضحى المبارك كاملة من يوم وقفة عرفات المبارك الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ حتى يوم رابع ايام  عيد الأضحى المبارك يوم ١ يوليو ٢٠٢٣ ثم تستأنف الامتحانات مرة أخرى يوم ٢ يوليو ٢٠٢٣ وتنتهي يوم ١٣ يوليو ٢٠٢٣.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وفيما يلي يقدم موقع الدستور جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 الذي جاء على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 18 يونيو ٢٠٢٣: امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبية والعلمية.

يوم الثلاثاء الموافق  20 يونيو ٢٠٢٣: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين الأدبية والعلمية.

يوم الأحد الموافق 25 يونيو ٢٠٢٣:  امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الأحد الموافق 2 يوليو ٢٠٢٣:  امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو ٢٠٢٣:  امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الخميس الموافق 6 يوليو ٢٠٢٣: امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية.

يوم الأحد الموافق 9 يوليو ٢٠٢٣: امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم، وامتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو: ٢٠٢٣:  امتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

يوم الخميس الموافق 13 يوليو ٢٠٢٣: امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

الادبي والعلمي التربية الوطنية والتربية الدينية التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الأضحي المبارك الاقتصاد والاحصاء الجبر والهندسة الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي اللغة العربية امتحان مادة اللغة العربية امتحانات الثانوية العامة أيام عيد الأضحى المبارك الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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