الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رصد 3 حالات غش فى ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

انطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالي (688645) طالبا/ وطالبة أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدى عدد (255) طالبا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية.

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتي غش إلكتروني، حيث تم ضبط طالبين بلجنة بالمنوفية، لدى قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة واتخاذ الاجراءات القانونية، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، تم ضبط حالة غش الكتروني واحدة لطالب بلجنة بقنا لدى استخدامه الهاتف المحمول، لنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان على التواصل الاجتماعى، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدور الأول يؤدون يوم الأحد الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية يوم السبت الموافق ١٧ يونيو ٢٠٢٣.

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