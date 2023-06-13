الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بين الدموع والضحك.. طلاب الثانوية العامة يودعون الاقتصاد والإحصاء (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ودّع طلاب وطالبات الثانوية العامة امتحان مادتيّ الاقتصاد والإحصاء اليوم الثلاثاء، وخرجوا منقسمين لجزءين البعض منهم رأي أن الامتحان كان سهلًا، والبعض الآخر خرج يبكي بشدة بسبب صعوبة امتحان الاقتصاد.

وأعربت شهد فكري، طالبة بالصف الثالث الثانوي، عن حزنها الشديد بسبب المراقبين، وقالت لـ"الدستور": "الامتحان كان صعب أوي، ومكناش فاهمين حاجة خالص، وحتى المراقبين كانوا موترنا جدًا، والوقت قصير على التظليل والبابل شيت".

وأضافت: "ياريت بجد امتحان العربي ميبقاش كده، عشان تعبنا ميضعش على الأرض، أنا بعيط عشان مش عارفة هعدي منه ولا لأ، وحقيقي مذاكرة ونفسي ربنا يكرمني على تعبي دا".

وأكدت دنيا فهمي، سهولة الامتحان، وقدرة الطالب المتوسط على حله دون مشكلات: "الحمد لله إنها عدّت على خير والامتحان في مستوى الطالب المتوسط".

وانطلقت أمس، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

طالبات الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والإحصاء صعوبة امتحان الاقتصاد الصف الثالث الثانوي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا طلاب مدارس المتفوقين

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