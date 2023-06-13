الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح لتجاوز الإخفاق في امتحان الثانوية العامة

تجاوز اختبار
تجاوز اختبار

من المؤكد أن هناك البعض الذي أخفق في أداء أولى امتحانات الثانوية العامة، لكن هذا ليس نهاية العالم، لا بد أن تتدارك الموقف وتستعد من أجل الباقي حتى تحصد أعلى الدرجات.

ماذا يجب عليك أن تفعل عند الإخفاق في اختبار؟

فكر في الخطأ الذي حدث أثناء الامتحان
اسأل نفسك بعض الأسئلة، ما الذي كان يمكن أن تفعله بشكل مختلف؟ هل فهمت المادة؟ إذا كان الأمر كذلك، كيف كانت بيئة إجراء الاختبار؟ هل تناولت وجبة فطور جيدة، أو نمت بشكل كافٍ أو كنت مشتتًا؟ إذا شعرت أنك غير مستعد، فهل درست الشيء الخطأ؟ ألم تدرس أو تدير وقتك جيدًا بما فيه الكفاية؟ توصل إلى جوهر المشكلة واكتشف ما الذي ستفعله بشكل مختلف في المستقبل، تأكد من كتابة ما شعرت به عند إجراء الاختبار وتدوين بعض الملاحظات


خذ بعض الوقت للاسترخاء
بعد الفشل في الاختبار، لا بد أن تشعر ببعض خيبة الأمل في نفسك، بدلًا من القفز في القطار التالي، خذ يومًا لإعادة التجمع، شاهد فيلمك المفضل أو اخرج مع بعض الأصدقاء أو انغمس في موضوع آخر في هذه الأثناء، تستمر الحياة وتحتاج إلى البدء في تحسين تكتيكاتك للامتحان التالي.


قيم الضرر
ضع في اعتبارك تأثير هذا الاختبار على درجتك الإجمالية، يقوم الكثير من الأساتذة بإعداد مناهجهم الدراسية بحيث لا يؤدي فشل اختبار واحد إلى نجاح أو كسر درجتك.

يمكنهم القيام بذلك عن طريق تضمين انخفاض في الامتحان أو استخدام درجة اختبارك النهائي لتحل محل أدنى درجاتك في الامتحان بشرط أن يكون ذلك أفضل.

لا تصاب بالذعر 
الذعر لن يأخذك إلى أي مكان، تأكد من إبقاء الأمور في نصابها، إذا فشلت في الإختبار، فلن تكون نهاية العالم، سيساعدك الحفاظ على هدوئك وتماسكك على تطوير خطة لعبة نأمل أن تؤدي إلى نجاحك.

أعمل خطة
يجب أن تكون طالبًا منظمًا من أجل معالجة الأخطاء التي ارتكبتها في المرة الأولى بالإضافة إلى دمج طرق جديدة للدراسة، تأكد من زيادة كفاءتك إلى أقصى حد، خطط لما ستدرسه ومتى ستدرسه، فإن القيام بذلك سيسهل عليك تجاوز ذلك.

الامتحان تجاوز الامتحان اعمل خطة خذ وقت للاسترخاء قيم الضرر

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