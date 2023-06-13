تخصيص 8 سيارات إسعاف مجهزة للتواجد بمحيط لجان الثانوية العامة في أسوان

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة الرئيسية على مستوى محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ثاني أيام ماراثون الامتحانات، تمركز عدد 8 سيارات إسعاف مجهزة، للحفاظ على صحة الطلاب وتحسبًا لحدوث أي حالات إغماء أو أزمات صحية مفاجئة.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية فى ثانى أيام الامتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء،و تستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى يوم 13 يوليو المقبل، طبقًا للجداول المعلنة التي اعتمدتها الوزارة.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدوا امتحانات الثانوية العامة الدور الأول على مستوى مدارس محافظة أسوان 7779 طالب وطالبة، داخل 26 لجنة.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان.