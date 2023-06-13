الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات ثانوية عامة 2023

امتحانات ثانوية
امتحانات ثانوية عامة

ارتفعت معدلات البحث عن الباقي من جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 مع أداء الطلاب لامتحاني الاقتصاد والإحصاء اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 وكانت قد بدأت الامتحانات بالفعل منذ أمس الاثنين 12 يونيو 2023.

جدول امتحانات ثانوية عامة 2023

ننشر في التقرير التالي ما تبقى من جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 والتي تستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023.

يستكمل طلاب الثانوية العامة 2023 امتحاناتهم من الأحد القادم 18 يونيو 2023 

يوم الأحد 18 يونيو

 امتحان مادة اللغة العربية.

 

 يوم الثلاثاء 20 يونيو

 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

 

 يوم الأحد 2 يوليو

 امتحان مادة الفيزياء 

امتحان مادة التاريخ

 

 يوم الثلاثاء 4 يوليو

 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا.

 

يوم الخميس 6 يوليو

 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

 

يوم الأحد 9 يوليو

 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

امتحان مادة  علم النفس والاجتماع

امتحان مادة التفاضل والتكامل.

 

يوم الثلاثاء 11 يوليو

 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

 

يوم الخميس 13 يوليو

 امتحان مادة الأحياء

امتحان مادة  الفلسفة والمنطق

امتحان  الجبر والهندسة الفراغية.

 

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مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 

تأتي امتحانات الثانوية العامة بالمواصفات التالية 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

تأتي الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام ولا يتم تبديلها. 

وتنقسم إلى أجزاء  الجزء الأول فيها  أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره. 

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