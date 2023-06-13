الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي مكتوب وpdf وأدعية النسيان والمذاكرة 

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، صباح الاثنين 12 يونيو، وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي، ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وسط إجراءات احترازية وتدابير مشددة لمنع حالات الغش وتسريب الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي 

ويستعرض "الدستور" جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين 12 يونيو، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو بمادتي الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمواد الأساسية بداية من يوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 20 يونيو بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 25 يونيو مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا العربية لطلاب الشعبة الأدبية.

إجازة عيد الأضحى للثانوية العامة 2023 

وبعد أداء الطلاب امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا، يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023.

وتمتد إجازة عيد الأضحى المبارك حتى 1 يوليو 2023، أى يحصل الطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ.

استكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 

ويستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، ويوم الخميس 6 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الأولى.

وبعد يومين يؤدي الطلاب  يوم الأحد 8 يوليو 2023، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم ومادة التفاضل والتكامل ومادة علم النفس والاجتماع.

وفي يوم الثلاثاء 10 يوليو مادة الديناميكا، ويوم الخميس 13 يونيو 2023، مواد الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق في ختام جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي 

أدعية المذاكرة والنسيان لطلاب الثانوية العامة 

اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير

• يا من جمع كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم أسمه لا أحد لي غيرك فأسأله ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك اعتصم بها وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.

• اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

• اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا بسم الله الفتاح، اللهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلًا، يا أرحم الراحمين.

• اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

• اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

• اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الراحمين.

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