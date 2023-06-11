امتحانات الثانوية العامة 2023.. وزير التعليم: حيازة الطلاب للهاتف جريمة حتى لو كان مغلقًا

شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، على التأكد من دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات - ساعات سمارت او الكترونية"، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.

ونبه الوزير على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 /2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجارى.