الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة والمحافظات

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية لبدء تقديم الصف الأول الثانوي 2023 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ويبدأ تجهيز أوراق التقديم للصف الأول الثانوي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويصدر تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات على ثلاث مراحل وقد يقتصر في بعض المحافظات على مرحلتين فقط.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

حتى الآن لم يعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال تنسيق الشهادة الإعدادية، بينما جاء تنسيق الثانوية العامة 2022 القاهرة العام الماضي من 240 درجة.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 الجيزة

جاء تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة المرحلة الأولى من 225 درجة.

140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل

175 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

 

تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية 

جاء تنسيق الثانوية العامة 2023 الإسماعيلية المرحلة الأولى من 230 درجة.

205 درجات للقبول بفصول الخدمات المسائية للثانوي العام

 

تنسيق الشهادة الاعدادية 2023 في المحافظات

جاء تنسيق الشهادة الاعدادية 2023 الغربية المرحلة الأولى من 237 درجة.

جاء تنسيق الشهادة الاعدادية 2023 القليوبية المرحلة الأولى من 225 درجة.

جاء تنسيق الشهادة الاعدادية 2023 كفر الشيخ المرحلة الأولى من 227 درجة.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2023 لكل المواد

لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023.. إرشادات نفسية أثناء فترة الامتحانات

تقديم الصف الاول الثانوي 

ومن المقرر أن يبدأ تقديم الصف الاول الثانوي 2023 لطلاب الشهادة الإعدادية بداية من يوليو وفي انتظار بيان وزارة التربية والتعليم، حيث يبدأ التقديم عبر منصة تنسيق الثانوي العام https://tansiksec.emis.gov.eg

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة 2023

1- طلب التحاق بمرحلة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وإحضار صورتين منها.

3- الدمغات الخاصة بطالب الالتحاق بالثانوية العامة.

4- صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر الأب والأم.

5- البطاقة الصحية للطالب.

6- أصل شهادة النجاح في الإعدادية وصورتين منها.

7- 6 صور شخصية حديثة 4×6 مدون عليها اسم الطالب.

8- بطاقة الاختيار.

9- 2 طابع مهن تعليمية.

10- حافظة بلاستيكية.

11- ملف ورقي للتقديم في الثانوية العامة.

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