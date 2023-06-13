الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023.. إرشادات نفسية أثناء فترة الامتحانات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أعلن الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى عن بعض الإرشادات للطلاب وأولياء الأمور في  فترة الامتحانات، وهي كالتالي:

 
-احتواء الطالب مع توتره الزائد أيام الامتحانات ونقل الطمأنينة والثقة  له.

-عدم تضخيم أي مشكلات حدثت أثناء اللجان ما دامت بسيطة.

-عدم نقل أي إحساس للطالب بوجود مشكلات في لجان أخرى حتي يشعر بالاستقرار.

- تلافي أي مشكلات يمكن أن يكون الطالب قد وقع فيها في الامتحانات السابقة مثل الحضور متاخرا  الإخطاء في كتابة البيانات.

- تجنب الطالب مراجعة الإجابات وتضييع الوقت والجهد في ذلك.

-تهيئة الطالب دائما للامتحانات التالية وتوجيهه للتركيز عليها.

- تنظيم يوم الطالب وتثبيت أوقات نومه واستيقاظه خلال فترة الامتحانات وخاصة مع وجود أيام كافية للمراجعة قبل كل امتحان (امتحانين في الأسبوع)

-مع عودة الطالب من الامتحان مرهقا يجب أن يحصل على قسط من النوم ولو ساعتين أو ثلاثة ثم يستانف استعداده للمادة التالية من خلال مراجعة أكبر قدر ممكن من الدروس السهلة نسبيا.

- في الأيام التالية عليه أن يبدأ يومه بمراجعة الدروس الصعبة.

- بعد المراجعة والتي تاخذ شكل قراءة الملخصات بتركيز (والتي كان يذاكر منها دائما وليست ملخصات جديدة) على الطالب مراجعة الامتحانات التي سبق حلها بشكل شفوي (لو المادة نظرية) ومراجعة إجاباتها والعودة إلى الأجزاء التي فشل في الإجابة عليها لمراجعتها من الملخصات.

- أخيرا لابد أن يعلم الطالب وولي الأمر أن الحل في الامتحانات هو نتيجة لجهد الطالب وأهله طول العام وليس أيام الامتحانات فقط.

الارشادات الامتحانات الاستقرار الثانوية العامة الثانوية الثانوية العام

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