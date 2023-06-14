محسن الغمري يناقش«أفندينا» بمختبر سرديات الإسكندرية.. الثلاثاء المقبل

غلاف رواية أفندينا للكاتب الروائي محسن الغمري.

بورتريه للدكتور الناقد عبد الوهاب شاكر.

بورتريه للماقدة الكويتية/ دكتورة جيهان الدمرداش.

بورتريه للكاتب الروائي محسن الغمري.

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية حفل مناقشة رواية "افندينا" لمحسن الغمري، يوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري في تمام السادسة مساءً.

الرواية يناقشها الدكتور أحمد فرح، الدكتورة جيهان الدمرداش من الكويت، الدكتور عبد الوهاب شاكر ويدير اللقاء منير عتيبة مدير المختبر.

يذكر أن محسن الغمري عضو اتحاد كتاب مصر، صدر له : مجموعات قصصية: القفز فوق السحاب- فاطمة وبلانش. روايات: ربما ذات يوم- حكاية قبل الموت- وثبات طويلة عالية- أفندينا، حصل عام 2012 على جائزة اتحاد الكتاب للقصة القصيرة، عن مجموعة " فاطمة وبلانش "، حصل على منحة التفرغ من وزارة الثقافة لمدة أربع سنوات لإتمام مشروع رواية حكاية قبل الموت.

أما عن الدكتور أحمد فرح فهو شاعر وناقد وباحث في علم الأساطير ومعد برامج بإذاعة الإسكندرية، حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الآداب من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية شعبة ( النقد والبلاغة ) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى عام 2011.

نال درجة الماجستير في الآداب من قسم اللغة العربية بكلية الآداب شعبة ( النقد والبلاغة ) بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات عام 2006.

صدر له: (البنية السردية في النص العجائبي / دراسة في القص العربي حتى نهاية القرن السابع الهجري) (مستويات السرد وأشكاله في روايات محمد جبريل) ديوان (الفائض من جحر ابن آوى) ديوان (على جسد أنثى عارية / قراءة في كتاب الأنثى لوجيا). نشر العديد من النصوص الشعرية والدراسات الأدبية في عدد من الجرائد والمجلات والمواقع الالكترونية المصرية والعربية. شارك بإلقاء نصوص شعرية وأوراق نقدية وبالمحاضرة في العديد من الأمسيات الشعرية والندوات الأدبية والفعاليات الثقافية وورش تعليم الكتابة الروائية في الإسكندرية والقاهرة .

أما الدكتورة جيهان الدمرداش حاصلة على دكتوراة في الدراسات الأدبية والنقدية من جامعة الإسكندرية- موجهة اللغة العربية، وخبيرة المناهج والتربية، وزارة التربية والتعليم العالي، دولة الكويت. حاصلة على عضوية: الهيئة العالمية للعلماء والباحثين- مدير مكتب جمهورية مصر العربية. اتحاد العلماء والأكاديميين العرب – مكتب المملكة المغربية. اللجنة الثقافية للمنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام / لندن. قسم الدراسات الفكرية / الاتحاد العالمي للمثقفين العرب الاتحاد الدولي للكتاب العرب. أكاديمي"أريد" للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية. الجمعية العامة للأدباء والشعراء العرب. صدر لها: كتاب نقدي بعنوان "شعر محمود حسن إسماعيل بين الوجدان الفردي والوجدان الجماعي". مؤلفات مشتركة: تمثلات الشخصية اليهودية/ الصهوينة في الرواية العربية المعاصرة- دراسة بعنوان "الشخصية اليهودية بين الانغلاق والانفتاح المجتمعي"- اتحاد العلماء والأكاديميين العرب. ربيع الكورونا مسارات التلقي ومستويات التأويل- دراسة بعنوان "الإيداع والوباء والحب". ملامح التميز العلمي والمنهجي لعلماء المسلمين قديما - قراءة في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب. ( كتاب جماعي- المركز العربي الديمقراطي – ألمانيا).

أما الدكتور عبد الوهاب شاكر فهو باحث أول بالقطاع الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، درس التاريخ في جامعة الإسكندرية وجامعة بورصة أولوداغ، وله العديد من المشاركات في المؤتمرات وورش العمل البحثية الدولية. نشر العديد من المقالات والبحوث، تتركز اهتماماته البحثية على دراسات تاريخ مصر العثمانية، تاريخ الشرق الأوسط، أبرز أعماله:تاريخ البريد في بر مصر-دور يهود الولايات المتحدة في دعم الحركة الصهيونية..