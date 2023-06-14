الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق ماراثون الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائي بالوادي الجديد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أطلق المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إشارة البدء لماراثون خطة الأنشطة الصيفية للتعليم الابتدائي تحت شعار "هيا نقرأ - معًا لنتعلم"، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائي وتوجيه أول الصفوف الأولى والإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضح سيد، أن البرنامج يستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية وتهدف إلى تنمية مهاراتهم بالقراءة والكتابة والرياضيات واللغة الإنجليزية، فضلًا عن ممارسة الأنشطة الفنية المختلفة وربطها بالمهارات التعليمية وترسيخ محاور التعليم الجديدة لديهم لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب للوطن.

ووجّه وكيل التعليم بالمحافظة، جميع القائمين على العمل، بضرورة التعاون وتضافر الجهود لإنجاحه بما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب وتقديم كل سبل الدعم لهم.

وكيل التعليم بالوادى الجديد ماراثون خطة الأنشطة الصيفية تلاميذ المرحلة الابتدائية تنمية مهاراتهم بالقراءة والكتابة ممارسة الأنشطة الفنية

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