الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات بالمسابقة.

موعد مباراة مصر وغينيا 

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره المنتخب الغيني، في قمة مُثيرة ستُقام على إستاد "مراكش الكبير" في المغرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وغينيا فى تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2024 والقناة الناقلة

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

من المرجح أن يكون تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني.
  • خط وسط الملعب: مروان عطية - محمود حمادة - حمدي فتحي.
  • وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد انضموا إلى معكسر منتخب مصر قبل 48 ساعة فقط، بعد خوض نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب على حساب الوداد المغربي، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي.

ويحتاج منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ترتيب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على غينيا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد منتخب مالاوي والمنتخب الإثيوبي في المركزين الثالث والرابع في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط على التوالي.

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