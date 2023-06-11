الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف صبحى يفتتح مباراة مصر وأذربيجان للكيك بوكسينج

أشرف صبحي يفتتح مباراة
أشرف صبحي يفتتح مباراة مصر وأذربيجان للكيك بوكسينج

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة الودية بين المنتخب المصري للكيك بوكسينج وأذربيجان، المقامة اليوم الأحد، على صالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة للمنافسات القارية والدولية المقبلة.

وتشهد المباراة حضور كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وأديل على ياڤ نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني، وإلخان بلوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، بالإضافة إلى حضور أورفان على ياڤ رئيس الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج، وأحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي "الترايثلون" ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" ووليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

وفي كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي بحضور محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ومجلس إدارته، بالإضافة إلى قيامه بتوجيه التحية والتقدير لأديل على ياڤ نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني، وإلخان بلوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، وأورفان على ياڤ رئيس الاتحاد الأذربيجاني.

على الجانب الآخر، رحب محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يقدم كافة الدعم والمساندة للاتحاد وقام بتأسيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ووعده بتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد 2028، وقدم كل الشكر والتقدير له على دعمه المستمر والمتواصل للاتحاد، كما رحب بمنتخب أذربيجان في مصر وبجميع الحضور.

وتقام المنافسات مساء اليوم على الصالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بواقع 9 مباريات بين لاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ونظيره الأذربيجاني، حيث انتهت المباراة الافتتاحية بفوز اللاعب المصري محمد أشرف علي اللاعب الأذربيجاني وزن ٦٣ كجم.

رحب محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الأوكسا” وأذربيجان للكيك بوكسينج أشرف صبحي يفتتح مباراة مصر

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

منّة «طالبة كفرالشيخ» بعد توجيه الرئيس برعايتها حتى الجامعة: «أكبر تعويض عن أيام الشقا»

3 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.. مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية في عقر دارها

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل التريكوجراما

تشكيل الأهلى أمام الوداد.. استبعاد مصطفى شوبير.. وعلى لطفى بديلاً لـ الشناوى

متحدثة «مفوضية اللاجئين»: مصر تتعامل بسخاء مع الوافدين من جميع الجنسيات (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى