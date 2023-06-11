أشرف صبحى يفتتح مباراة مصر وأذربيجان للكيك بوكسينج

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة الودية بين المنتخب المصري للكيك بوكسينج وأذربيجان، المقامة اليوم الأحد، على صالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة للمنافسات القارية والدولية المقبلة.

وتشهد المباراة حضور كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وأديل على ياڤ نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني، وإلخان بلوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، بالإضافة إلى حضور أورفان على ياڤ رئيس الاتحاد الأذربيجاني للكيك بوكسينج، وأحمد ناصر رئيس اتحاد الثلاثي "الترايثلون" ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" ووليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

وفي كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحي بحضور محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ومجلس إدارته، بالإضافة إلى قيامه بتوجيه التحية والتقدير لأديل على ياڤ نائب رئيس البرلمان الأذربيجاني، وإلخان بلوخوف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة، وأورفان على ياڤ رئيس الاتحاد الأذربيجاني.

على الجانب الآخر، رحب محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يقدم كافة الدعم والمساندة للاتحاد وقام بتأسيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ووعده بتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد 2028، وقدم كل الشكر والتقدير له على دعمه المستمر والمتواصل للاتحاد، كما رحب بمنتخب أذربيجان في مصر وبجميع الحضور.

وتقام المنافسات مساء اليوم على الصالة رقم 3 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي بواقع 9 مباريات بين لاعبي المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ونظيره الأذربيجاني، حيث انتهت المباراة الافتتاحية بفوز اللاعب المصري محمد أشرف علي اللاعب الأذربيجاني وزن ٦٣ كجم.