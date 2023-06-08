رسميًا.. بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الاتحاد فى كأس مصر

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن ناديه طلب تأجيل مباراته في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم أمام الاتحاد السكندري، والمقرر لها 22 يونيو الجاري بملعب الإسكندرية.

أوضح سعيد أن هذا الطلب يأتي تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة لظروف النادي في الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات الخميس، إنه من غير المقبول على الإطلاق تحديد موعد مباراة مهمة في كأس مصر، بعد أقل من 48 ساعة فقط على انتهاء فترة التوقف الدولية، حيث يتواجد 3 لاعبين في قائمة المنتخب الأول، وكذلك صعوبة عودة اللاعبين المحترفين من بلادهم في ذلك التوقيت.

أضاف "الفريق بجانب غياباته والإصابات التي يعاني منها، سيفتقد لجهود إبراهيم عادل ومحمود صابر بسبب استدعاء المنتخب الأولمبي المصري لهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس وبالتالي فإنه لا يوجد مطلقا مراعاة لظروف النادي ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وكشف عن تمسك ناديه بتأجيل اللقاء لموعد مناسب للفريقين، موضحًا أنه إذا لم يتم الاستجابة لطلب النادي بتأجيل لقاء الكأس، فإنه سيكون مضطرا للإبقاء على لاعبيه إبراهيم عادل ومحمود صابر في صفوفه لخوض اللقاء لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق، ثم بعدها يسافر اللاعبان مباشرة للمغرب للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي هناك.

طالب المدير الرياضي لنادي بيراميدز اتحاد الكرة بمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص مع بيراميدز وتأجيل اللقاء لموعد لاحق.