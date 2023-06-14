الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة والجماهير المصرية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات بالمسابقة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 

من المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على استاد "مراكش الكبير" في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 

ستُذاع مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.

ويسعى منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق الفوز في محاولة لحسم تذكرة التأهل المبكر لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

 ترتيب مجموعة منتخب مصر وغينيا

ويأمل فيتوريا في حسم النتيجة لصالحه اليوم، من أجل حجز مقعده مبكرًا في بطولة أفريقيا المقبلة دون الانتظار لمباراة الجولة الأخيرة أمام إثيوبيا، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

وبناءً عليه، يحتاج منتخب مصر إلى التعادل أو الفوز لضمان التأهل الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

في المقابل، يرغب منتخب غينيا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، من أجل وضع قدمًا في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا على غينيا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد منتخب مالاوي والمنتخب الإثيوبي في المركزين الثالث والرابع في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط على التوالي.

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