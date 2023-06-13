تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا و موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم المصرية، التى تمنى النفس بفوز منتخب «الفراعنة»، للإعلان رسميًا عن التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتحتضن كوت ديفوار بطولة الأمم الإفريقية خلال شهرى يناير وفبراير 2024 .

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

مصر برصيد 9 نقاط

غينيا برصيد 9 نقاط

مالاوى برصيد 3 نقاط

أثيوبيا برصيد 3 نقاط

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

يحل منتخب مصر فى التاسعة من مساء غدًا الاربعاء 14ـ6ـ2023، ضيفًا على غينيا، على ستاد مراكش بالمغرب، فى مباراة الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار 2024.

وحقق منتخب مصر الفوز على غينيا بهدف نظيف فى مباراة الجولة الأولى التى احتضنها ستاد القاهرة الدولى فى يونيو 2022.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة منتخب مصر وغينيا على الهواء مباشرًا كونها الناقل الحصري للتصفيات، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، وتأتى المباراة مصحوبة بصوت المعلق المصرى على محمد على.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا فى التصفيات الافريقية

استقر البرتغالى روى فيتوريا على التشكيل الذى سيخوض به مباراة غينيا، وذلك بعد الاطمئنان على جاهزية لاعبي الأهلى التسعة الذين شاركو فى الفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا، امام الوداد المغربى فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا

محمد الشناوى لحراسة المرمى

أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر ومحمد هانى فى الدفاع

مروان عطية ومحمود حمادة وحمدى فتحى فى وسط الملعب

محمد صلاح وعمرمرموش ومصطفى محمد فى الهجوم

قائمة منتخب مصر لمواجهتى غينيا وجنوب السودان

اختار روى فيتوريا 28 لاعبًا لمواجهتى غينيا فى التصفيات الإفريقية، وجنوب السودان الودية، والتى يحتضنها ستاد القاهرة الدولى يوم الأحد القادم، وضمت قائمة «الفراعنة»، محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبوجبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبدالمنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبدالقادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.