الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر ونهائي الأمم الأوروبية.. ماذا ينتظرنا في فترة التوقف الدولي؟

منتخب مصر
منتخب مصر

تنطلق فترة التوقف الدولي للمنتخبات بعدما أسدل الستار على الدوريات الأوروبية، حيث يستعد المنتخبات لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات اليورو.

ويعود الدوري المصري بعد فترة التوقف الدولي، الذي يلعب فيها منتخب مصر الجولة الخامسة في تصفيات إفريقيا.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض أبرز المباريات المنتظرة في فترة التوقف الدولي..

منتخب مصر

يلعب منتخبنا الوطني الجولة الخامسة في تصفيات إفريقيا أمام غينيا غدًا الأربعاء من أجل حسم التأهل لبطولة إفريقيا في كوت ديفوار في يناير المقبل.

ويتصدر الفراعنة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن غينيا الوصيف بنفس النقاط.

ثم يواجه منتخب جنوب السودان وديًا في أخر لقاء بالتوقف الدولي.

الأمم الأوروبية

تشهد البطولة منافسات نصف النهائي الأربعاء والخميس 14 و15 يونيو حيث يلعب منتخب هولندا أمام كرواتيا، بينما يصطدم منتخب إسبانيا بنظيره إيطاليا.

والفائز في المواجهتان يتواجهان في نهائي البطولة الأحد 18 يونيو المقبل.

وتلعب أيضًا تصفيات أمم أوروبا في فترة التوقف ضمن الجولة الثالثة من المنافسات.

فترة التوقف الدولي التوقف الدولي منتخب مصر دوري الأمم الأوروبية تصفيات اليورو

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